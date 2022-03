Drouwenerzand Attractiepark

Twintig jaar all-inclusive in Drents pretpark: 'Ik heb heel vaak gehoord: kunt u wel rekenen?'

Het Drentse attractiepark Drouwenerzand introduceerde twintig jaar geleden een all-inclusive-formule, als eerste pretpark van Nederland. Vandaag de dag lijkt dat vanzelfsprekend, maar bij de introductie nam het park een enorme gok. Daarover vertelt eigenaar Bert van der Linde in een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast.



Want hoe maak je winst als alle bezoekers onbeperkt gratis mogen eten en drinken? In een openhartig interview onthult Van der Linde hoe spannend het was om het concept destijds in te voeren en wat er fout dreigde te gaan. "Ik was bang dat mensen zouden zeggen: het kan niet voor die prijs", zegt hij.

"Men had echt het idee: ik betaal 7 euro en ik heb een frikandelletje gehad, ik heb zus gehad, ik heb zo gehad, die Bert van der Linde kan niet rekenen. Die man gaat dat niet redden. Die gaat echt absoluut failliet." Sommige bezoekers waren stomverbaasd dat ze niets hoefden bij te betalen voor een snack of een ijsje. "Ik heb heel vaak gehoord: kunt u wel rekenen?" Toch bleek de formule een schot in de roos. Nu kijkt de pretparkbaas naar de toekomst. Hoelang is het concept nog houdbaar? Is het überhaupt mogelijk om er ooit nog mee te stoppen?



Slapeloze nachten

Van der Linde nam Drouwenerzand over in 1994. Destijds was het park niet veel meer dan een restaurant met een speeltuin. De eigenaar moest alle eindjes aan elkaar knopen om enkele versleten kermisattracties op de kop te tikken, in de hoop de aandacht van het publiek te trekken. Destijds waren de attracties zo gammel dat hij slapeloze nachten had, uit angst dat er iets kapot zou gaan.



Inmiddels hebben de ouderwetse attracties plaatsgemaakt voor een gemoderniseerd aanbod. En Van der Linde heeft nog genoeg attracties op zijn verlanglijstje staan. Hij verhaalt onder meer over een offerte voor een nieuwe achtbaan, zijn twijfels over een 40 meter hoog reuzenrad, een Duitse miskoop en een pijnlijk voorval met een Italiaanse waterbaan.