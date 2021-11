Phantasialand

Phantasialand stapt over op 2G-beleid: geen toegang meer voor negatief geteste bezoekers

Deze winter naar Phantasialand? Een bezoek aan het Duitse pretpark is vanaf vandaag alleen nog mogelijk voor genezen en gevaccineerde bezoekers. Wie niet volledig ingeënt is en niet recent hersteld is van het coronavirus, mag het attractiepark niet meer betreden.



In deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn de coronaregels aangescherpt vanwege het stijgende aantal besmettingen. Daarom wordt voortaan de 2G-regel in plaats van de 3G-regel gehanteerd. Ongevaccineerde Nederlanders die van plan waren om binnenkort Phantasialands winterevenement Wintertraum te bezoeken, komen bedrogen uit.

De afgelopen tijd gold het 2G-beleid al voor Nederlanders die bleven slapen in de themahotels van Phantasialand, omdat ze dan langer dan 24 uur in Duitsland verbleven. Nu moeten alle pretparkbezoekers vanaf 16 jaar laten zien dat ze gevaccineerd of genezen zijn.



Borstvoeding

Ongevaccineerde kinderen van 7 tot en met 15 jaar mogen nog wel een negatief testresultaat laten zien, afkomstig uit een antigeen- of PCR-test. Verder bestaat er een uitzondering voor mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.



Europa-Park, Legoland Deutschland, Tropical Islands en een groot aantal Duitse dierentuinen gingen Phantasialand al voor. Veel attractieparken in Duitsland hebben voorlopig geen last van de aanpassing omdat ze 's winters sowieso gesloten zijn, zoals Heide Park, Hansa-Park, Movie Park Germany en Fort Fun Abenteuerland.