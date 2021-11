Kermis

Modelspoorbaan met Tilburgse kermis te zien op treinstation Tilburg

Op het treinstation van Tilburg is de komende tijd een modelspoorbaan met kermisattracties te zien. Het gaat om de spoorbaan van de winnaars van de tv-show De Grote Kleine Treinencompetitie. Daarin gingen André van Duin en juryleden Diane Meyboom en Evan Daes op zoek naar de beste modeltreinbouwer van Nederland.



De opnames vonden plaats in Het Spoorwegmuseum in Utrecht. Afgelopen week was de finale op tv. De kermisbaan werd gebouwd in een aflevering met het thema 'Hollands glorie'. Daarbij koos het winnende team voor het nabouwen van de beroemde Tilburgse kermis, inclusief het iconische treinstation van Tilburg.

"Eigenlijk is dit wel ons paradepaardje", zegt teamlid Erik Terlage over de maquette. "Er zit echt het meeste tijd in. De perronkap hebben we bijvoorbeeld helemaal zelf gemaakt." Voor de attracties werden bestaande pakketten van de firma Faller gebruikt.



Roze Maandag

Ook het populaire evenement Roze Maandag komt terug, met veel roze poppetjes en regenboogkleuren. De modelspoorbaan blijft tot maart 2022 in Tilburg staan, in een lege winkelruimte achter de ov-poortjes. Een andere baan van het team, die volledig in het teken staat van Harry Potter, wordt tot half december tentoongesteld op Utrecht Centraal.



De Grote Kleine Treinencompetitie was zes weken lang te zien bij Omroep MAX op NPO 1. Alle afleveringen zijn terug te kijken via de website van de omroep en NPO Start. De Harry Potter-baan komt voorbij in de aflevering van 13 oktober, de kermisbaan was onderdeel van de aflevering van 3 november.