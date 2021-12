Walibi Holland

Podcast: in gesprek met de acteurs van Merlin's Magic Castle in Walibi Holland

Tussen al het achtbaangeweld van Walibi Holland is Merlin's Magic Castle een vreemde eend in de bijt. Toch heeft de mysterieuze attractie in de loop der jaren heel wat fans verzameld, niet in de laatste plaats dankzij de legendarische vertolkingen van tovenaar Merlijn door Beppe Costa (65) en zijn uil door Hetty Heyting (68). Wij zochten de acteurs bijna 22 jaar na de opening op voor een terugblik.



In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast vertellen Costa en Heyting wat ze zich nog herinneren van de opnames en welke reacties ze in de loop der jaren hebben gekregen. Wat vinden ze van het eindresultaat? Bovendien kruipen ze speciaal voor alle fans nog één keer in de huid van Merlijn en zijn brutale uiltje.

Daarnaast komt Walibi-productiemedewerker Scott Bravenboer aan het woord. Hij weet alles over de showtechniek achter Merlin's Magic Castle. Die kennis zet hij in bij het programmeren van shows voor speciale gelegenheden, zoals de Halloween Fright Nights. Verder bespreekt hij de aanpassingen die in de loop der jaren zijn doorgevoerd in de attractie, op het gebied van decors en techniek.