Europa-Park

Animatiefilm met Europa-Park-personages toch in de Nederlandse bioscopen

Ook Nederlanders kunnen kijken naar de nieuwe animatiefilm Happy Family 2, gebaseerd op personages uit het Duitse pretpark Europa-Park. Hoewel het eerste deel in ons land nooit in de bioscoop te zien was, gaat de opvolger hier wel draaien.



De première vindt officieel plaats op woensdag 15 december. Bij de drie grootste bioscooptekens van Nederland - Pathé, Kinepolis en Vue - wordt de film nu echter al vertoond onder het mom van een voorpremière. De Nederlandse titel luidt Monster Family 2.

Hoewel de meeste Nederlanders de originele film dus niet gezien zullen hebben, wordt er wel naar verwezen in de synopsis. "De griezeligste familie van Nederland is terug", luidt de omschrijving. "Een jaar na het gelukkige einde van Monster Family 1 worstelt de familie Wensbot opnieuw met hun tekortkomingen."



Spookhuis

Voor de animaties is MackMedia verantwoordelijk, een zusterbedrijf van Europa-Park. Bezoekers van het Duitse attractiepark komen de figuren uit Happy Family op meerdere plekken tegen, waaronder in spookhuis Geisterschloss. Phantasialand heeft sinds 2019 een virtualreality-achtbaan met in de hoofdrol drie vleermuizen afkomstig uit de films.



Happy Family 2 - of Monster Family 2 - duurt 103 minuten. Deel één kreeg opvallend slechte recensies. Op de gerenommeerde filmsite Rotten Tomatoes, waar beoordelingen van professionele recensenten verzameld worden, scoorde de productie slechts 10 procent positieve commentaren.