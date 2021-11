Nieuws

Kabinet wil 2G-beleid mogelijk maken voor pretparken en dierentuinen

De kans is aanwezig dat Nederlandse pretparken en dierentuinen op den duur alleen nog gevaccineerde en genezen bezoekers mogen binnenlaten. Het demissionaire kabinet komt met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om ook in attractie- en dierenparken de 2G-regel in te voeren. Negatief geteste personen zijn dan niet meer welkom.



Het 2G-systeem zou geïmplementeerd kunnen worden in de horeca, bij evenementen, bij vertoningen van kunst en cultuur en bij niet-essentiële dienstverlening zoals pretparken, maar niet in winkels en bouwmarkten. Dat valt te lezen in het voorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het is nog niet zeker wanneer de spoedwet door de Tweede en Eerste Kamer behandeld wordt. Meerdere politieke partijen hebben principiële bezwaren.

Het kabinet zegt 2G in te willen zetten om ongevaccineerden te beschermen tegen besmettingen. Zij mogen straks niet meer op plekken komen waar veel mensen bij elkaar komen, waaronder attractieparken. Voor mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden, gaat de wet niet gelden.



Voorstellingen

Nu is er voor pretparken en dierentuinen nog geen verplichting om het coronatoegangsbewijs te hanteren, met uitzondering van voorstellingen, horecalocaties en terrassen. Op andere plekken moet anderhalve meter afstand gehouden worden.



Sommige parken, zoals de Efteling, Toverland en Wildlands Adventure Zoo Emmen, hebben onlangs zelf gekozen voor de invoering van een coronabewijs. Op die manier kunnen de coronamaatregelen in het park overboord gegooid worden. Afstand houden en mondkapjes dragen is dan niet meer nodig.