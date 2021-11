Paultons Park

Britse premier prijst Peppa Pig-attracties in bizarre speech

De Britse premier Boris Johnson is groot fan van het themagebied Peppa Pig World in pretpark Paultons Park. Dat bleek gisteren tijdens een bizarre speech die hij hield voor topfiguren uit de Britse industriesector. Ook prees Johnson het tekenfilmfiguur als een voorbeeld van goed ondernemerschap.



De premier gebruikte Pegga Pig World als metafoor voor een succesvolle samenleving. "Wie heeft Peppa Pig World ooit bezocht?", vroeg hij aan zijn publiek. "Handen omhoog als je er ooit bent geweest. Zo weinig? Ik vroeg me ook af wat ik er zou aantreffen, maar ik vond het geweldig. Peppa Pig World is echt mijn soort plek. De straten zijn heel veilig en er is discipline op scholen. Veel aandacht voor het openbaar vervoer ook, viel me op."

Peppa Pig zelf is volgens Johnson een prima voorbeeld van Britse creativiteit. Staatsomroep BBC zag niets in de animatieserie over het schattige varkentje, maar inmiddels is Peppa in 180 landen op televisie te bewonderen. Het merk vertegenwoordigt een waarde van zo'n 7 miljard euro. "Dat is toch geniaal? Geen enkele overheid of ambtenaar had Peppa kunnen bedenken."



Aantekeningen

Johnson leek tijdens zijn speech behoorlijk in de war. Hij raakte de draad van het verhaal kwijt en mompelde tot drie keer toe "vergeef me" terwijl hij door zijn aantekeningen bladerde.



Toehoorders waren niet erg onder de indruk van Johnsons ontspoorde betoog. Juergen Maier, aanwezig namens een koepelorganisatie van grote bedrijven, noemde het een mislukking. "Het was gebazel. Er kwamen allerlei onsamenhangende initiatieven en voorbeelden voorbij, soms zonder enige relevantie."



Vertrouwen

Ook een deel van zijn politieke bondgenoten reageerde kritisch. Ze vrezen dat Johnson met dit soort optredens, waarin hij de kluts volledig kwijt lijkt te zijn, het vertrouwen van de Conservatieve Partij verliest.



Paultons Park knipoogde zelf naar het voorval met een bericht op Twitter. "Handen omhoog, wie is er in Peppa Pig World geweest?", liet het park gisteren weten. "Wat een bizarre ochtend", vulde marketingmanager Lawrence Mancey aan.