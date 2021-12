Efteling

Dit staat er op het menu bij de nieuwe Efteling-bakkerij Bäckerei Krümel

In de Efteling gaat komend weekend Bäckerei Krümel open, een ambachtelijke bakkerij op het plein bij familieachtbaan Max & Moritz. De nieuwe horecalocatie heeft een menukaart om je vingers bij af te likken, met onder meer gebakjes, broodjes, pizza's en pretzels. Op Looopings vind je nu al het volledige menu, inclusief de prijzen.



Zo bestaat het assortiment van Bäckerei Krümel momenteel uit zes soorten bruine of witte broodjes: met rookvlees (6,45 euro), achterham (5,40 euro), gatenkaas (5,40 euro), geitenkaas (6,45 euro), gegrilde groenten (5,40 euro) en eiersalade (5,40 euro). Een croissant kost 1,30 euro. Voor een pretzel moet 2,25 euro afgerekend worden.

Op het gebied van zoetwaren kunnen bezoekers kiezen uit chocoladebroodjes (1,55 euro), Berlinerbollen (3,25 euro) en drie soorten plaatgebak: koekkruimels en karamel (3,50 euro), Schwarzwalder Kirsch met kersen, chocolade en meringue (3,50 euro) en appel (3,50 euro).



Fruitwater

Daarnaast zijn er vijf soorten pizza's: met raclette en spek (7,50 euro), drie kazen (6,50 euro), geitenkaas (7,50 euro), pepperoni (6,50 euro) en champignons en spinazie (7,50 euro). Wie zin heeft in iets luchtigers, kan een bakje met snackgroenten of een kleine salade pakken. Naast frisdranken, bier en wijn worden er ook flesjes met sap en fruitwater verkocht.



Bij een aparte balie zijn voor 4,95 euro verschillende koffiespecialiteiten verkrijgbaar. Die kregen de namen Red Velvet, Stroopwafel Latte Macchiato en Schwarzwalder Kirsch. De laatstgenoemde koffievariant wordt voor 3,50 euro extra ook met alcohol geserveerd.



Broodmannetjes

Deugnietjes zijn dé specialiteit van Bäckerei Krümel: zachte, zoete broodmannetjes met speculaaskruiden, in de vorm van kwajongens Max en Moritz. Ze kosten warm 2,50 euro per stuk. Bezoekers kunnen ook een zak Deugnietjes meenemen om thuis af te bakken (4,50 euro). Eveneens bijzonder zijn de zogeheten Krikke Krakke Koekkruimels (2 euro). Voor een verpakking met ingrediënten voor appelkaneelkoeken - om zelf te maken - vraagt de Efteling 10 euro.



Vandaag, morgen en overmorgen is de nieuwe horecalocatie al de hele dag toegankelijk voor abonnementhouders, op vertoon van hun abonnementspas. Foto- en video-opnames maken is dan niet toegestaan. Op zaterdag 4 december vindt de officiële opening plaats. Efteling-bezoekers kunnen er vanaf 09.00 uur terecht.