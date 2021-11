Efteling

Foto's: boot verschenen bij nieuwe Efteling-attractie Archipel

Bij de nieuwe Efteling-attractie Archipel worden steeds meer decoraties zichtbaar. De waterspeelplaats, die in de plaats komt van het Avonturen Doolhof, gaat naar verwachting in december open. Bezoekers wanen zich straks op een exotisch eiland met bamboehutjes en speelelementen.



Eén van de opvallendste decorstukken arriveerde vandaag: een schip dat in het water komt te liggen. Volgens het originele ontwerp van Sander de Bruijn wordt het gevaarte nog voorzien van een mast met een zeil en een vlag. Er liggen gekleurde kistjes omheen.

Tegelijkertijd is de naastgelegen bootjesmolen Sirocco, de opvolger van Monsieur Cannibale, eveneens voorzien van nieuwe decorelementen. Onder de rieten kap hangen nu rieten manden met etenswaren. Eerder verschenen er al oosterse lampen.



Storm

Volgens het verhaal achter Sirocco steekt er een storm op tijdens het verhandelen van koopwaar. Passagiers zitten in handelsschuitjes die rondjes draaien terwijl het dondert en bliksemt onder de kap. Het leven van één van de handelaren hangt daarbij aan een zijden draadje.



Beide attracties worden onderdeel van de Wereld van Sindbad, waar voortaan ook de bestaande achtbaan Vogel Rok bij hoort. De Efteling investeert 2,8 miljoen euro in het project, dat moet zorgen voor meer coherentie in het rommelige parkdeel Reizenrijk.