Themapark Puy du Fou presenteert 'langste show ooit': gigantische treinreis voor 4900 euro

Themapark Puy du Fou in Frankrijk ontwikkelt een volledig nieuw concept in samenwerking met de Franse spoorwegmaatschappij SNCF: Le Grand Tour. Vanaf de zomer van 2023 worden wekelijks dertig bezoekers meegenomen op een zes dagen durende treinreis van 4000 kilometer door Frankrijk. Wie interesse heeft, zal diep in de buidel moeten tasten: een ticket kost minimaal 4900 euro per persoon.



"Deelnemers gaan op een spectaculaire en poëtische reis door ruimte, tijd, geografie en geschiedenis", laat Puy du Fou weten. Het avontuur van zes dagen en vijf nachten wordt "de langste show ooit" genoemd. "De reis gaat langs de meest karakteriserende plaatsen van Frankrijk en zit vol verrassingen, wonderen, verhalen en legendes."

Voor het spektakel heeft Puy du Fou een nostalgische belle-époque-trein ontworpen die fungeert als een bewegend theater. Er zijn cabines van 10, 15 of 25 vierkante meter, inclusief een eigen badkamer en een kledingkast. "Elke tussenstop is een gelegenheid om grote figuren en historische personages te ontmoeten en unieke emoties te beleven."



Aanbetaling

Aan boord bevinden zich vijftien medewerkers. De tocht start en stopt in Parijs. Een bezoek aan Puy du Fou zelf moet het hoogtepunt vormen van de trip. 's Nachts staat de trein stil om ervoor te zorgen dat reizigers voldoende rust krijgen. Wie interesse heeft, kan nu alvast een plek reserveren. Daarvoor is een aanbetaling van 150 euro nodig.