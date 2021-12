Walibi Holland

Walibi Holland: nieuw abonnement voor onbeperkt toegang tot Halloween Fright Nights

Reguliere abonnementhouders van Walibi Holland mogen voortaan niet meer elke dag naar de Halloween Fright Nights. Met een standaardpas krijgen abonnees nog maximaal twee keer toegang tot het populaire horror-evenement in oktober. Wie vaker wil langskomen, kan voor een toeslag een speciaal halloween-abonnement aanschaffen.



Tijdens de afgelopen editie waren elf van de twaalf halloweendagen uitverkocht. Walibi merkte echter dat een hoop abonnementhouders alle dagen reserveerden, maar niet altijd kwamen opdagen. In de praktijk zag men dat "bijna 90 procent van alle abonnementhouders het park maar één à twee keer bezoekt tijdens Halloween", vertelt een woordvoerster van het attractiepark aan Looopings.

"Een kleinere groep komt in die periode meer dan twee keer naar het park. We willen voorkomen dat er onnodig plekken bezet worden gehouden." Daarom komt er een limiet van twee Fright Nights-bezoekjes voor personen met een Walibi-pas. De prijzen blijven gelijk ten opzichte van 2021: 87,50 euro voor een normale jaarkaart, 77,50 euro voor een vriendenpas en 299 euro voor een familieabonnement.



Halloweenfans

"Natuurlijk weten we dat er ook echte halloweenfans zijn die het liefst de volledige halloweenperiode doorbrengen in Walibi", aldus de voorlichtster. Zij kunnen komend seizoen kiezen voor een Halloween Fright Nights Plus-abonnement, goed voor een heel jaar toegang inclusief alle halloweendagen.



Daarvoor vraagt het pretpark 25 euro extra: 112,50 euro. Een vriendenabonnement inclusief alle Halloween Fright Nights kost 102,50 euro. Voor een familiepas zonder halloweenlimiet telt een gezin van minimaal vier en maximaal vijf personen 399 euro neer.



Actieprijzen

Tijdens de winterperiode gelden er actieprijzen. Een familieabonnement wordt op dit moment verkocht met 40 euro korting. De overige abonnementsvormen - zowel de reguliere versies als de Fright Nights-varianten - zijn tijdelijk 10 euro goedkoper.



De Halloween Fright Nights vinden volgend jaar plaats op twaalf dagen: zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2022, gevolgd door alle donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 15 tot en met 30 oktober.