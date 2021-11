Futuroscope

Buren Frans pretpark klagen over geluidsoverlast door achtbaan

De achtbaan Objectif Mars in het Franse pretpark Futuroscope zorgt voor geluidsoverlast. Dat zeggen inwoners van de aangrenzende gemeente Jaunay-Marigny. Een aantal van hen wil het park zelfs voor de rechter dagen.



Objectif Mars is een spinning coaster met twee lanceringen en een darkridegedeelte. De attractie opende in de zomer van 2020 en staat aan de rand van het park. Het gegil van bezoekers zou tussen 09.00 en 23.00 uur tot in de wijde omtrek te horen zijn.

Vijftien inwoners van Jaunay-Marigny hebben daarom een vereniging opgericht. Ze willen tot een regeling met de directie komen. Ene Laurent vertelt aan de lokale omroep France Bleu dat de achtbaan grote invloed heeft op zijn welzijn. "Het gegil weerhoudt ons ervan om van onze tuinen te genieten, om het raam open te zetten als we thuiswerken en om gewoon buiten te zijn met de kinderen."



Waarde

Daarnaast klaagt zijn dochter over hoofdpijn. Hij overwoog zelfs om zijn huis te verkopen, maar dat zou inmiddels 30 tot 40 procent in waarde zijn gedaald.



Tijdens de coronasluiting heeft Futuroscope een geluidsscherm ter waarde van 800.000 euro laten plaatsen tussen Objectif Mars en Jaunay-Marigny. Dat mocht niet baten. Volgens omwonenden staat het scherm te ver van de achtbaan af en bedekt hij niet alle huizen. Het gegil blijft daarom te horen.



Verschil

De directeur van Futuroscope, Rodolphe Bouin, zegt dat het geluidsscherm wel degelijk een groot verschil maakt. Hij staat naar eigen zeggen voortdurend in contact met de klagers. Toch lijkt een gang naar de rechter onvermijdelijk.



"We wonen naast een pretpark, we weten dat er af en toe wat lawaai zal zijn", vertelt Laurent. "Maar we zien geen verbetering. We willen Futuroscope niet lastigvallen, we willen gewoon rustig in onze tuin kunnen zitten als het mooi weer is."