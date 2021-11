Disneyland Paris

Kerstparade Disneyland Paris kampt met technische problemen

Technische problemen teisteren Mickey's Dazzling Christmas Parade, de nieuwe kerstparade van Disneyland Paris. Eigenlijk is het de bedoeling dat de paradewagens op de route twee keer worden stilgezet voor een showelement. Storingen gooien echter roet in het eten.



Mickey's Dazzling Christmas Parade ging vorig weekend in première. Sindsdien werd de parade al meermaals noodgedwongen stilgelegd in verband met technische complicaties. De muziek en verlichting valt regelmatig uit. Op videobeelden is te zien hoe acteurs en Disney-figuren ongemakkelijk blijven zwaaien en dansen terwijl de parade stilligt en de lampen aan en uit gaan.

Omdat de parade een groot deel van het Disneyland Park doorkruist, wordt de showtechniek aangestuurd vanuit drie verschillende controlekamers. Bij de overgangen tussen die controleruimtes gaat het fout, vertellen ingewijden aan Looopings.



Uitgesteld

Om die reden werd de parade afgelopen week een tijdje opgevoerd zonder stops. Toen de stops op woensdag terugkeerden, bleken de problemen nog niet verholpen. Zaterdagmiddag moest de start van de parade uitgesteld worden. Tijdens de avondeditie viel opnieuw de muziek weg. Het showelement voor het kasteel werd geschrapt.