Scare Me

Kerstversie van horror-evenement Scare Me in Almere: Scare Mas

In Almere gaat komend weekend een speciale kerstversie van horror-evenement Scare Me van start. De verschillende spookhuizen en andere griezelbelevingen kregen een kerstthema, onder de noemer Scare Mas. In verband met de coronamaatregelen zijn bezoekers overdag welkom in plaats van 's avonds.



Niet-essentiële sectoren moeten immers om 17.00 uur gesloten zijn. Daarom duurt Scare Mas dit jaar van 13.30 tot en met 16.30 uur. Het evenement, dat geclassificeerd is als doorstroomlocatie, vindt plaats op zaterdag 11, zondag 12, zaterdag 18 en zondag 19 december.

Het attractieaanbod tijdens de kersteditie bestaat uit de spookhuizen The Mansion of Scrooge, Baku Chinese New Year en Writer's Block, de interactieve arena Kill Santa, de darkride Polar Express en de escape room Whoville. In Whoville, gebaseerd op de film How the Grinch Stole Christmas, worden bezoekers twintig tot veertig minuten beziggehouden.



Mondkapjes

Tickets - inclusief welkomstdrankje en alle attracties - kosten 37,95 euro per persoon. Wie Whoville overslaat, is 32,95 euro kwijt. Er zijn ook entreebewijzen voor 29,95 euro, zonder Polar Express en Whoville. Bij de entree wordt gevraagd om een coronatoegangsbewijs. Het dragen van mondkapjes is verplicht.