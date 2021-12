Efteling

Efteling werkt interactieve plattegrond niet bij: volop verdwenen attracties

Een interactieve plattegrond in het Efteling Museum is zelf bijna een museumstuk geworden. In 2017 onthulde het attractiepark in het museum de zogeheten Tovertafel: een touchscreen met een bewegende parkplattegrond. Daarin zijn foto's, video's, audiofragmenten en weetjes verwerkt. Sindsdien is de kaart echter niet bijgewerkt.



Het was de bedoeling om de Tovertafel te vernieuwen bij veranderingen in het park, zodat de interactieve kaart altijd actueel zou zijn. Dat is nooit gebeurd. Zo kan het gebeuren dat bezoekers gewezen worden op een hoop verdwenen attracties: de Bob, PandaDroom, Polka Marina, Monsieur Cannibale en het Avonturen Doolhof.

Het is met behulp van de Tovertafel zelfs mogelijk om de omstreden muziek van Monsieur Cannibale af te spelen in het museum. Tegelijkertijd ontbreken de toevoegingen van de laatste jaren, zoals De Zes Zwanen in het Sprookjesbos, Max & Moritz, Frau Boltes Küche, Bäckerei Krümel, Fabula, Nest en de Wereld van Sindbad met Sirocco en Archipel.



Prioriteiten

Een woordvoerder van de Efteling geeft toe dat de kaart inmiddels hopeloos verouderd is. "We zien ook dat de tafel een update nodig heeft en die gaat er zeker ook komen", reageert de voorlichter. "We weten alleen nog niet precies wanneer. Er zijn op dit moment nog andere prioriteiten."