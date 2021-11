Efteling

Lollige actiefoto: megaknuffels krijgen eigen bootje in Efteling-attractie Fata Morgana

Medewerkers van de Efteling hebben enkele enorme knuffels getrakteerd op een privévaartocht in Fata Morgana. Toen drie Efteling-bezoekers vrijdag met hun gewonnen knuffeldieren wilden instappen, boden personeelsleden voor de grap aan om de beesten een eigen boot te geven.



Dat vertelt Wesley Kwakernaat aan Looopings. Hij won samen met twee andere Efteling-fans vijf gigantische knuffels bij een kermisspel op de Warme Winter Weide. Die moest het drietal de rest van de dag meesjouwen, dus ook in de attracties.

"We hadden veel bekijks en we hebben er erg om gelachen", aldus Kwakernaat. "Veel mensen wilden met de knuffels op de foto."



Actiefoto

Eenmaal in Fata Morgana gingen de knuffels mee, maar wel in een aparte boot. "Een medewerker kwam op het idee, om zo een komische actiefoto te maken. Dat pakte leuk uit. En na afloop stonden de knuffels weer op ons te wachten bij de uitgang."