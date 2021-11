Disneyland Paris

Disneyland Paris viert dertigjarig jubileum met kleurrijke decoraties en nieuwe show

Het dertigjarig bestaan van Disneyland Paris wordt in 2022 gevierd met kleurrijke decoraties en een nieuwe show. Dat heeft Josh D'Amaro, directeur van de parkendivisie van The Walt Disney Company, zaterdag bekendgemaakt tijdens een presentatie in de Amerikaanse staat Florida.



D'Amaro sprak tijdens fanevenement Destination D23 over de toekomst van de Disney-resorts. Hij startte met Parijs, waar themagebied Main Street U.S.A. ter gelegenheid van het jubileum wordt aangekleed met fonkelende paars-blauwe decoraties. Ook het onlangs gepresenteerde jubileumlogo komt straks op veel plekken terug.

Hoewel de verjaardag van Disneyland Paris officieel plaatsvindt op 12 april, starten de feestelijkheden al op 6 maart 2022. Op Central Plaza, het plein voor Sleeping Beauty Castle, zal in het jubileumjaar een speciale show te zien zijn met Mickey Mouse en zijn vrienden. Een concept laat zien welke outfits de Disney-figuren zullen dragen.



Disney Illuminations

Fans hoeven voorlopig niet te rekenen op een nieuwe parade of avondshow. Disney Stars on Parade en Disney Illuminations, die in 2017 in première gingen, keren binnenkort terug. Beide producties zijn niet te zien sinds de start van de coronapandemie in het voorjaar van 2020.



Over het nieuwe Marvel-themagebied Avengers Campus in het Walt Disney Studios Park had D'Amaro weinig nieuws te melden. Hij wilde alleen kwijt dat het parkdeel opent in de zomer van 2022, een jaar later dan oorspronkelijk gepland.