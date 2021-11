Parc Astérix

Parc Astérix geeft oppergod Zeus een nieuwe slip: fans kunnen stemmen

Welke onderbroek moet de Griekse oppergod Zeus gaan dragen? Die merkwaardige vraag stelt Parc Astérix aan fans. Het Franse pretpark knapt komende winter de houten achtbaan Tonnerre de Zeus op. Ook een gigantisch standbeeld van Zeus, dat voor de ingang staat, wordt aangepast.



Wie onder het beeld door loopt, kan sinds jaar en dag de slip van Zeus zien zitten. In samenwerking met ondergoedmerk Undiz is Parc Astérix op zoek naar een geschikt nieuw ontwerp voor de onderbroek. Op social media worden drie opties getoond: met kersen, bliksemschichten en badeendjes.

"Tijdens de verbouwing verandert Zeus alles, zelfs zijn onderbroek", meldt Parc Astérix over de ludieke marketingactie. "De goden van Olympus hebben hun krachten gebundeld om een nieuwe slip voor Zeus te creëren. Nu doen ze een beroep op jullie om de mooiste Olympische onderbroek te kiezen. Stem in een flits op je twee favorieten. Zeus rekent op jullie!"



The Gravity Group

Tonnerre de Zeus, gebouwd door het inmiddels verdwenen bedrijf Custom Coasters International, opende in 1997. Voor de renovatie is de Amerikaanse firma The Gravity Group ingeschakeld. Er komen nieuwe treinen. Ook de baan wordt op meerdere plekken gewijzigd. De nieuwe naam luidt Tonnerre 2 Zeus.