Efteling houdt wildwaterbaan Piraña voor het eerst open tot begin januari

Wie niet bang is om nat te worden, kan ook tijdens de Winter Efteling de golven van wildwaterbaan Piraña trotseren. De waterattractie blijft voor het eerst geopend in december, mits de weersomstandigheden het toelaten. Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.



In het verleden ging de Piraña halverwege november al dicht voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Dit keer starten de werkzaamheden pas na de kerstvakantie, op maandag 10 januari 2022. De Winter Efteling duurt tot en met zondag 6 februari.

Eigenlijk zou de wildwaterbaan vorig jaar ook operationeel blijven in de kerstvakantie. Halverwege december 2020 moest de Efteling echter de poorten sluiten vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Die sluiting duurde uiteindelijk tot 19 mei 2021.



Waterachtbaan

Een andere waterattractie in de Efteling is al langer geopend in december. Sinds eind 2019 kunnen Efteling-bezoekers tot en met de kerstvakantie een ritje maken in De Vliegende Hollander. In het verleden was de waterachtbaan 's winters sowieso dicht.