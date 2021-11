Attractiepark Toverland

Toverland heeft 'grootste kerstmuts van Nederland' tijdens winterseizoen

Toverland heeft een nieuwe blikvanger in het winterseizoen. Tijdens de Magische Winterweken komen bezoekers bij wildwaterbaan Expedition Zork een gigantische kerstmuts tegen. Het Limburgse attractiepark spreekt over "de grootste kerstmuts van Nederland".



De muts werd gedrapeerd over een rots in de vorm van Zork, het monster waar de waterattractie naar vernoemd is. Het enorme kledingstuk is 3,85 meter breed en 2,5 meter hoog. "We wilden dit jaar een unieke eyecatcher introduceren bij de Magische Winterweken", vertelt entertainmentmanager Luke Verhoeven erover.

Toverland is tot en met zondag 9 januari 2022 geopend op alle weekenddagen en in de volledige kerstvakantie. Niet alle themagebieden zijn toegankelijk: bezoekers betreden het park via het Land van Toos, waarna ze Wunderwald en Ithaka kunnen betreden. Port Laguna, de Magische Vallei en Avalon gaan 's winters niet open.



Kersthits

Als extraatje zorgt Toverland voor winterse lekkernijen, decoraties en shows. Lanceerachtbaan Booster Bike wordt omgedoopt tot The Christmas Coaster, met kersthits en bijpassende aankleding. Houten achtbaan Troy is voorzien van ruim een kilometer aan lampjes.