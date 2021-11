Efteling

Efteling denkt na over starten van eigen podcast

De Efteling overweegt een eigen podcast te lanceren. Dat blijkt uit een enquête die naar Efteling-bezoekers is gestuurd. Het attractiepark wil van deelnemers weten of ze interesse zouden hebben in een officiële Efteling-podcast en wat ze ervan zouden verwachten.



"Zou jij geïnteresseerd zijn in het luisteren naar een podcast van de Efteling?", valt te lezen in een vragenlijst van de Raad der Wijzen, het eigen onderzoekspanel van de Efteling. "We bedoelen hiermee dat jij zelf naar de podcast luistert, dus niet een podcast voor bijvoorbeeld je kinderen."

Vervolgens kan men opgeven waarom er wel of geen animo is. Ook worden vijf mogelijke onderwerpen genoemd voor een Efteling-podcast: kijkjes achter de schermen, het maken van attracties, de geschiedenis van het park, Efteling-muziek en weetjes over de Efteling.



Coronasluiting

In het voorjaar van 2020 lanceerde de Efteling al een podcast om de eerste coronasluiting te overbruggen: de Op pad-cast. Lieke de Kok, toenmalig dj van Efteling Kids Radio, interviewde bekende Efteling-medewerkers. Zowel de geluidskwaliteit als de inhoud liet te wensen over. Het project was geen lang leven beschoren: na drie afleveringen ging de stekker eruit.



Sinds december 2017 bestaat er een onofficiële Efteling-podcast die wekelijks verschijnt: Kleine Boodschap, een project van Efteling-liefhebbers Paul Sprangers en Tim Hinssen. Verder is er tegenwoordig een interne Efteling-podcast met de naam Niemand weet..., uitsluitend bedoeld voor Efteling-personeel. De presentatie is in handen van woordvoerder Steven van Gils.