Phantasialand

VR-brillen terug bij achtbaan Crazy Bats in Phantasialand

Bezoekers van Phantasialand kunnen weer gebruikmaken van VR-brillen bij de overdekte achtbaan Crazy Bats. De virtualreality-headsets werden in 2019 geïntroduceerd, maar in het voorjaar van 2020 moesten ze alweer weggehaald worden vanwege de coronamaatregelen.



Ruim anderhalf jaar later biedt het Duitse pretpark de VR-optie opnieuw aan. Passagiers krijgen tijdens de rit een animatiefilm voorgeschoteld over drie vleermuizen. In tegenstelling tot in bijvoorbeeld Europa-Park hoeft voor de VR-beleving niet extra betaald te worden.

De rollercoaster opende in 1988 als Space Center. Van 2001 tot 2019 heette de attractie Temple of the Night Hawk. Het gaat om een 12 meter hoge familieachtbaan van fabrikant Vekoma, met drie liften en een topsnelheid van zo'n 45 kilometer per uur.



IJsgrot

De transformatie naar Crazy Bats ging gepaard met een opknapbeurt en een nieuw thema. Sindsdien oogt het station als een blauwe ijsgrot met lichteffecten. Crazy Bats bevindt zich in hetzelfde gebouw als de darkride Hollywood Tour, die sinds vorig jaar zomer dicht is.