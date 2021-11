Phantasialand

Muziek van Phantasialand-gebied Rookburgh uitgebracht op cd

Fans van flying coaster F.L.Y. in Phantasialand kunnen de muziek van de achtbaan nu ook thuis beluisteren. Het Duitse pretpark heeft in samenwerking met producent IMAscore een cd uitgebracht met de soundtrack van themagebied Rookburgh.



Daarin staan F.L.Y., themahotel Charles Lindbergh, chocoladewinkel Emilie's Chocoladen & Candy-Werkstatt, sandwichkraam Zum Kohleschipper, restaurant Uhrwerk en bar 1919. Rookburgh opende op 17 september vorig jaar.

Het album Rookburgh Der Soundtrack bevat veertien verschillende nummers, met titels als Weltgewandte Entdecker, Traum vom Fliegen, Einde Bahnbrechende Erfindung, Weisser Dampf en Airrail Company. De cd is momenteel alleen verkrijgbaar in het park, voor 16,50 euro. Vanmorgen stond er vanwege de cd een lange rij voor souvenirwinkel Haus der 6 Drachen.



Spotify

Wie anno 2021 geen cd-speler meer heeft en muziek luistert via streamingplatforms als Spotify en Apple Music, komt vooralsnog bedrogen uit. Op dit moment is de Rookburgh-muziek alleen te beluisteren op cd.