Efteling

Efteling werkt aan plannen voor nieuwe attractie bij Spookslot

De Efteling is van plan om binnen afzienbare tijd een nieuwe attractie te bouwen bij het Spookslot. Dat bevestigen verschillende ingewijden aan Looopings. Eigenlijk was het de bedoeling om binnenkort te starten met een grote uitbreiding aan de oostelijke zijde van het attractiepark. In plaats daarvan wordt er voorlopig gefocust op investeringen in het bestaande park.



In juni ging bij de Efteling de vlag uit toen bleek dat een nieuw bestemmingsplan eindelijk is goedgekeurd. Als eerste stap zou parkdeel Reizenrijk uitgebreid worden met een grote rollercoaster in circusthema. "Waarschijnlijk vanaf volgend jaar bebouwen", kondigde de Efteling aan in een persbericht.

Dat plan is op de lange baan geschoven, zeggen betrokkenen. De focus komt eerst te liggen op het huidige attractiepark. Afgelopen maand werd al duidelijk dat bij entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen een luxe hotel gaat verrijzen. Een tweede bouwproject waar de Efteling zich op dit moment mee bezighoudt, is het gebied bij het Spookslot.



Danse Macabre

Die attractie is 44 jaar na de opening allesbehalve populair. Ondanks de beroemde soundtrack - Danse Macabre van componist Camille Saint-Saëns - laten de meeste bezoekers het spookkasteel uit 1978 tegenwoordig links liggen. De Efteling wil er een coherente themawereld creëren, zoals ook gebeurde bij Max & Moritz (2020) en de Wereld van Sindbad (2021).



Pal naast het Spookslot bevindt zich momenteel een kale asfaltvlakte, die vrijkwam bij de sloop van de Bob. Maar voor welke attractie kiest de Efteling? Daarover gaan verschillende verhalen. Ook het lot van het Spookslot zelf - voor veel Efteling-fans een absolute klassieker - blijft onzeker.



Financiële gevolgen

Net als bij het nieuws over het hotel wil de Efteling niets bevestigen. Een woordvoerder blijft benadrukken dat de toekomstplannen nog niet vaststaan, mede door de alsmaar veranderende coronamaatregelen en de financiële gevolgen daarvan. Men hoopt het jaar financieel goed te kunnen afsluiten. Daarna kijkt het park verder, aldus de voorlichter.