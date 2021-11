Efteling

Efteling komende weekenden weer eerder open, maar abonnementen niet altijd geldig

De Efteling gaat vanwege de coronamaatregelen ook de komende weekenden eerder open dan gepland. Op zaterdag 27 en zondag 28 november en zaterdag 4 en zondag 5 december openen de poorten al om 09.00 uur in plaats van 10.00 uur.



Dat was ook al het geval in het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 november. Toen liet de Efteling weten dat het in eerste instantie ging om een eenmalige aanpassing. Kennelijk is de verlenging goed bevallen.

Abonnementhouders kunnen er deze week niet van profiteren: Efteling-abonnementen zijn op 27 en 28 november niet geldig. Er vinden dan drukke bedrijfsevenementen plaats. Dat geldt ook voor zaterdag 11 en zondag 12 december.



Winkels

In verband met de huidige coronaregels moet de Efteling al om 18.00 uur dicht zijn. Wachtrijen en winkels sluiten nog eerder. Men was eigenlijk van plan om in de weekenden en kerstvakantie tot 20.00 uur geopend te blijven.



Door bezoekers een uur eerder te verwelkomen, krijgen ze de kans om hun dagje uit te verlengen. Vanavond maakt het kabinet wederom nieuwe maatregelen bekend. Mogelijk moet het Kaatsheuvelse attractiepark binnenkort nóg eerder sluiten.