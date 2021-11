Diergaarde Blijdorp

Leeuwen en gorilla's in Blijdorp positief getest op corona

Het coronavirus is vastgesteld bij een aantal leeuwen en gorilla's in Diergaarde Blijdorp. De dieren vertonen griepachtige verschijnselen, laat het Rotterdamse dierenpark weten. "Ze zijn hangerig, hebben minder eetlust, soms een lichte hoest en de gorilla's hebben ook maag- en darmproblemen."



Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis dat er dieren in Blijdorp positief testen op COVID-19. De dierentuin verwacht dat de dieren niet zullen bezwijken onder het virus. "Onze dieren hebben gelukkig een goede conditie en geen onderliggende gezondheidsrisico's."

Hoe de besmettingen hebben plaatsgevonden, is niet duidelijk. De dieren zijn nu tijdelijk niet zichtbaar voor publiek. Voor bezoekers was er geen risico, benadrukt Blijdorp. "Er is in een normale situatie al geen direct contact tussen bezoekers en deze diersoorten mogelijk."



Protocol

Dierverzorgers werken sinds de uitbraak van het coronavirus volgens een speciaal protocol met beschermende maatregelen, waaronder mondkapjes, handschoenen, afstand en extra hygiëne. "Hoewel we het niet zeker weten, bestaat het vermoeden dat een medewerker zonder ziekteverschijnselen de bron is geweest van de besmetting."



De dierenarts houdt de besmette dieren "extra in het oog", belooft Blijdorp. "We geven de dieren nu vooral veel rust om uit te zieken." Het dierenpark is momenteel te bezoeken zonder coronatoegangsbewijs. Mondkapjes zijn alleen verplicht in binnenlocaties, voor personen vanaf 13 jaar.