Efteling regelt foodtruck voor hotelgasten: extra afhaalmogelijkheid

Voor de deur van het Efteling Hotel is deze week een foodtruck verschenen. Bij een kraam met de ludieke naam Steak Me Home zijn warme broodjes met vlees verkrijgbaar. Het gaat om een "extra afhaaloptie voor hotelgasten", vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.



Horecagelegenheden moeten tegenwoordig al om 20.00 uur dicht zijn vanwege de coronamaatregelen. Dankzij de foodtruck hebben verblijfsgasten de gelegenheid om ook daarna nog iets te eten. Steak Me Home is op vrijdagen, zaterdagen en zondagen geopend van 17.00 tot 21.00 uur.

Ook wie niet in het Efteling Hotel slaapt, mag de broodjes komen proeven. Op het menu staan zes verschillende opties: rundvlees, varkensvlees, kippenvlees en twee vegetarische varianten met aardappelrosti en falafel. Ze kosten 8 euro per stuk.