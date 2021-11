Nieuws

Gamestudio Ubisoft werkt aan eigen pretpark in Frankrijk

Gamestudio Ubisoft, maker van onder meer de Assassin's Creed-spellen, ontwikkelt een eigen overdekt pretpark. Het eerste Ubisoft Entertainment Center wordt gebouwd in Zuid-Frankrijk. De opening staat gepland voor 2025.



Het park wil bezoekers onderdompelen in de wereld van videogames. Het ontwerp is in handen van Storyland Studios, dat een meeslepende ervaring belooft. Dankzij geavanceerde digitale technieken lopen gasten door driedimensionale werelden die ze kennen uit de spellen van Ubisoft.

Ze gaan op avontuur en worden onderdeel van een interactief verhaal. Voor de technologie wordt de Belgische leverancier Alterface ingeschakeld, bekend van onder meer Popcorn Revenge in Walibi Belgium, Maus au Chocolat in Phantasialand en Het Smurfenavontuur in Plopsa Station Antwerp.



Montpellier

Het Ubisoft Entertainment Center is straks onderdeel van Studios Occitanie Méditerranée. Dat zaken- en entertainmentcentrum verrijst in de buurt van Montpellier, aan de Franse zuidkust. Op een oppervlakte van 88 hectare vinden bezoekers een professionele filmstudio, winkels, diverse vormen van vermaak en restaurants.



Ubisoft wil in de toekomst meer soortgelijke Entertainment Centers bouwen. De gamestudio werkt daarnaast samen met Storyland Studios aan een groter attractiepark. Daar zijn nog geen details over bekend. Ubisoft produceerde bekende namen als Far Cry, Prince of Persia, Just Dance, Watch Dogs, Rayman en Beyond Good & Evil.