Uilen- en dierenpark de Paay

Zes kaketoes ontsnapt uit Gelders dierenpark

Uilen- en dierenpark de Paay, gelegen in het Gelderse dorpje Beesd, is zes roze kaketoes kwijt. Door de harde wind brak er afgelopen weekend een tak af. Er ontstond vervolgens een gat in de volière. De vogels zagen hun kans schoon en vlogen weg.



Eigenaar Rogier van Leeuwen maakt zich ernstige zorgen over de kaketoes, die pas een paar maanden in het park woonden. De papegaaiachtigen zullen een strenge winter in het wild vermoedelijk niet overleven.

Van Leeuwen ontvangt veel tips over de verblijfplaats van zijn vogels. "De hele dag krijg ik telefoon van mensen die een van de kaketoes hebben gezien", vertelt hij aan De Gelderlander. "De meldingen komen uit Tricht, Mariënwaerdt, Schoonrewoerd en ga zo maar door."



Schepnet

Het blijkt erg lastig om de kaketoes te pakken te krijgen. Als Van Leeuwen op een tip afgaat, is de vogel vaak letterlijk weer gevlogen. Zelfs twee exemplaren die nog in de buurt van het park rondvliegen, laten zich niet zomaar vangen met een schepnet.



Om de vogels tot terugkeer te verleiden, strooit Van Leeuwen kwistig met papegaaienvoer. Daarnaast heeft hij twee kaketoes van een vriend geleend om hun soortgenootjes te lokken. Ook wordt er een grote rattenkooi neergezet.