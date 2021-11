Blackpool Pleasure Beach

Engels pretpark voegt draaiende karretjes toe aan lanceerachtbaan

Het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach vernieuwt lanceerachtbaan Icon, geopend in 2018. Komend seizoen worden de treinen van de rollercoaster voorzien van draaiende karretjes. Het nieuwe concept wordt Enso genoemd.



De tollende gondels moeten zorgen voor een totaal andere ritbeleving in de achtbaan, die twee lanceringen en één inversie telt. Icon is 27 meter hoog en 1143 meter lang. De topsnelheid bedraagt 85 kilometer per uur.

Blackpool Pleasure Beach spreekt over een Europese primeur. Bezoekers kunnen straks kiezen of ze in een normale stoel plaatsnemen of in een draaiend bakje. "De spectaculaire acceleraties, opwindende bochten en adembenemende interacties van Icon worden door Enso naar een niveau gebracht", laat het park weten.



Florida

Voor het project gaat het attractiepark in zee met Mack Rides, de fabrikant van de achtbaan. De deal werd deze week gesloten op pretparkbeurs IAAPA Expo in de Amerikaanse staat Florida. "We zijn blij dat we weer met Mack kunnen samenwerken", meldt Blackpool-directrice Amanda Thompson.







Enso is een boeddhistisch symbool dat cirkel betekent. "Het wordt traditioneel afgebeeld met één penseelstreek, als een meditatieve oefening om de geest los te laten en het lichaam te laten creëren", weet Blackpool Pleasure Beach. "Na de penseelstreek is er immers geen ruimte voor aanpassingen."



Blue Fire

Mack Rides experimenteerde al in 2015 met draaiende stoelen bij lanceerachtbaan Blue Fire in Europa-Park. In 2020 werd het concept officieel op de markt gebracht. Plopsaland De Panne opende afgelopen zomer een Mack-achtbaan met lanceringen, inversies en louter draaiende gondels.