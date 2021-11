Efteling

Foto's: palmbomen in nieuw Efteling-themagebied Wereld van Sindbad

De Efteling is gestart met het aanleggen van het groen in het nieuwe themagebied de Wereld van Sindbad. Rond de attracties Sirocco en Archipel zijn verschillende grote en kleine palmbomen geplant. De nieuwe beplanting zorgt voor een exotische sfeer.



De Wereld van Sindbad is gebaseerd op de zeereizen van Sindbad de Zeeman uit de Sprookjes van 1001 Nacht. Waterspeelplaats Archipel, de vervanger van het Avonturen Doolhof, wordt omschreven als een "spannend avontureneiland waar jonge ontdekkingsreizigers kunnen spelen en ontdekken".

Bij Sirocco - voorheen Monsieur Cannibale - stappen bezoekers straks in een handelsschuitje. "Ze beleven een duizelingwekkend avontuur als er een wervelwind op zee opsteekt", aldus de Efteling. Begin september begonnen de werkzaamheden in parkdeel Reizenrijk, tegenover Vogel Rok.



Houten kistjes

Bij de bamboehutjes in Archipel zijn inmiddels de steigers verwijderd. Ook liggen er meerdere gekleurde houten kistjes klaar, die gebruikt kunnen worden als speelelementen.



De opening van de Wereld van Sindbad vindt komende winter plaats. Een datum is nog niet bekend. Een deel van de vegetatie laat nog op zich wachten. "In het voorjaar van 2022 volgt de overige beplanting voor de omgeving van de twee attracties", belooft het park.