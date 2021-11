Walibi Rhône-Alpes

Frans Walibi-park investeert in Exotic Island: nieuwe achtbaan en waterattractie

Ondanks de coronacrisis investeert het Franse pretpark Walibi Rhône-Alpes de komende jaren miljoenen euro's in uitbreidingen. Afgelopen zomer werd bekend dat het attractiepark in 2022 het themagebied Exotic Island opent. Vandaag zijn meer details bekend geworden over de toekomstplannen.



Tijdens de Amerikaanse pretparkbeurs IAAPA Expo presenteerde Walibi Rhône-Alpes een nieuw ontwerp. Daarop prijkt een interactieve waterattractie van de Italiaanse fabrikant Zamperla, die Tiki Academy gaat heten. Het attractietype, een molen met waterpistolen, wordt watermania genoemd.

Verder omvat de eerste fase van Exotic Island twee waterspeelplaatsen en een restaurant. Er is een investering van 3,5 miljoen euro mee gemoeid. De komende jaren zal het gebied verder groeien. Achtbaanfans kunnen zich verheugen op 2024.



Intamin

Dan opent het park een gloednieuwe rollercoaster. Walibi Rhône-Alpes heeft een deal gesloten met de gerenommeerde fabrikant Intamin uit Liechtenstein. Om wat voor achtbaan het gaat, willen de partijen nog niet zeggen.



Seizoen 2021 werd afgesloten met zo'n 430.000 bezoekers. In 2019, vóór de uitbraak van het coronavirus, waren dat er 530.000. Dankzij de investeringen hoopt men in 2024 gegroeid te zijn naar 600.000 bezoekers.



Mystic

In het park, onderdeel van de groep Compagnie des Alpes, staan al vijf achtbanen. De nieuwste aanwinst is de infinity coaster Mystic uit 2019, met een verticale lift, drie inversies en een gedeelte achteruit. Daarnaast bestaat het aanbod uit een keverbaan, een boomerang coaster, een houten achtbaan en een wilde muis.