Efteling

Efteling-abonnement wordt paar euro duurder in 2022

De Efteling kiest niet voor een forse prijsverhoging voor abonnementen in 2022. Voor een jaarkaart moet vanaf 1 januari 205 euro afgerekend worden, of 18,50 euro per maand. Nu is dat nog 199 euro per jaar of 18 euro per maand. Abonnees zijn straks dus 6 euro per jaar meer kwijt.



Voor abonnementhouders die per maand betalen, is de nieuwe prijs van toepassing vanaf 1 januari, mits de minimale looptijd van twaalf maanden verstreken is. Wie per jaar afrekent, betaalt het nieuwe tarief bij een verlenging in 2022.

Senioren van 60 jaar en ouder gaan 190 euro per jaar of 16,50 euro per maand betalen. Bezoekers met een beperking zijn straks 160 euro per jaar of 14,50 euro per maand kwijt. In 2021 zijn de tarieven voor abonnementhouders niet verhoogd.



Parkeerabonnement

Kinderen tot en met 3 jaar mogen altijd gratis naar binnen. De prijs van een parkeerabonnement - 40 euro per jaar of 3,50 euro per maand - stijgt niet. Voor een los parkeerkaartje vraagt de Efteling tegenwoordig 12,50 euro per dag.



In tegenstelling tot reguliere daggasten hebben abonnees momenteel geen reservering nodig om het attractiepark te bezoeken. Efteling-abonnementen zijn niet het hele jaar geldig: op dagen met grootschalige bedrijfsevenementen kunnen de pasjes niet gebruikt worden. Dat is dit jaar bijvoorbeeld het geval op zaterdag 27 en zondag 28 november en zaterdag 11 en zondag 12 december.