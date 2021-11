Nieuws

Mondkapjes terug in Belgische attractie- en dierenparken, ondanks coronacheck

De coronaregels in de Belgische pretparken en dierentuinen worden strenger. Vanaf morgen moeten bezoekers niet alleen bij de entree een coronabewijs laten zien - waaruit blijkt dat ze gevaccineerd, genezen of getest zijn - maar ook een mondkapje dragen en afstand houden.



Mondmaskers waren de afgelopen tijd niet nodig omdat er gewerkt werd met het covid safe ticket, zoals de coronapas in België wordt genoemd. Die pas blijft verplicht voor personen vanaf 16 jaar. Daar komen vanaf zaterdag 20 november de regels voor mondkapjes en afstand houden bij.

De maskerplicht gaat gelden voor iedereen vanaf 10 jaar, voor zowel binnen- als buitenlocaties. Voorlopig zijn de regels van kracht tot eind januari 2022. Begin januari vindt er overleg plaats om de maatregelen te evalueren.



Dagje uit

In de wintermaanden zijn veel Belgische parken gesloten, waaronder Walibi Belgium, Bobbejaanland, Bellewaerde Park en Plopsa Coo. Wie een dagje uit wil, kan wel terecht in bijvoorbeeld Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Station Antwerp, Boudewijn Seapark, Pairi Daiza, ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael.