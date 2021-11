Disneyland Paris

Disneyland Paris verkoopt Hollandse snacks: poffertjes en bitterballen

In Disneyland Paris zijn sinds deze week typisch Nederlandse lekkernijen verkrijgbaar. Bij The Old Mill, gelegen in themagebied Fantasyland, staan tegenwoordig Hollandse poffertjes en bitterballen op het menu.



Een portie poffertjes - twaalf stuks - met poedersuiker kost 6 euro. Wie kiest voor poffertjes met Nutella is 6,30 euro kwijt. Er bestaat ook een poffertjesmenu, inclusief een drankje, voor 7,80 euro.

Voor een bakje met vijf bitterballen van rundvlees moet 8,50 euro afgerekend worden. Een portie bitterballen met kaasvulling is 50 eurocent goedkoper.



Molen

The Old Mill ligt tussen doolhof Alice's Curious Labyrinth en boottocht Le Pays des Contes de Fées. Het horecapunt is vormgegeven als een ouderwetse Nederlandse molen. Eerder werden er wafels geserveerd in de vorm van Mickey Mouse.