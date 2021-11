Attractiepark Toverland

André Hazes jr. zegt optreden in Toverland af: attractiepark zoekt alternatief

Een optreden van André Hazes jr. in Toverland is geannuleerd. Eigenlijk zou de volkszanger de ster zijn van de muzikale feestavond Toverland Live op zaterdag 21 mei 2022. Hazes heeft het evenement echter afgezegd, bevestigt een woordvoerster van het Limburgse attractiepark aan Looopings.



De artiest kiest ervoor om een groot deel van zijn agenda voor 2022 leeg te maken vanwege burn-out-klachten. Als gevolg daarvan komt hij niet naar Toverland. Hazes kwam de afgelopen maanden regelmatig negatief in het nieuws door zijn turbulente liefdesleven.

Eerder kondigde het park aan dat André Hazes zou optreden met een "twaalfkoppige band" op "de reusachtige main stage" in themagebied Port Laguna. Een andere artiest zal die plek innemen. "Wij zijn nu bezig om een alternatieve line-up samen te stellen", aldus de voorlichtster.



Coronamaatregelen

Als de coronamaatregelen het toelaten, gaat Toverland Live in mei volgend jaar wel gewoon door. Oorspronkelijk zou het feest plaatsvinden op 15 mei 2020. Toen dat niet lukte in verband met de uitbraak van de coronavirus, koos het park voor 21 mei 2021. Ook dat bleek achteraf te optimistisch. Alle hoop is nu gevestigd op 21 mei 2022.



De rest van het programma bestaat onder meer uit optredens van Rewind Amsterdam in het tropische parkdeel Magische Vallei en "een lokale muzikale held" in Ithaka, bij houten achtbaan Troy. Verder wordt het station van wing coaster Fenix omgebouwd tot een nachtclub met de coronasceptische dj La Fuente.