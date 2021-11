Attractiepark Toverland

Coronabewijs verplicht tijdens winterseizoen in Toverland

Toverland gaat werken met het coronatoegangsbewijs tijdens de Magische Winterweken, die komend weekend van start gaan. Bezoekers moeten bij de entree laten zien dat ze volledig gevaccineerd, negatief getest of recent genezen zijn. Het Limburgse attractiepark had volgens de directie eigenlijk geen keus.



"Doordat het park zo veelzijdig is, gelden er veel verschillende coronamaatregelen", laat Toverland weten. "Denk hierbij aan de mondkapjesplicht, de anderhalve meter afstand en coronatoegangsbewijzen bij de horecaterrassen en shows. Dit is voor ons praktisch onuitvoerbaar. Ook komen de maatregelen de beleving in het park niet ten goede."

Door bij de ingang de QR-code in de CoronaCheck te scannen, zijn mondkapjes en losse coronacontroles niet meer nodig. Ook afstand houden hoeft niet meer. De regel geldt voor personen vanaf 13 jaar. Bezoekers vanaf 14 jaar moeten ook een identiteitsbewijs laten zien.



Testlocatie

Wie niet gevaccineerd is en toch een dagje naar Toverland wil, kan zich ter plekke gratis laten testen. Het pretpark krijgt een eigen testlocatie in samenwerking met testenvoortoegang.org. Via de site is het mogelijk om een afspraak in te plannen. De uitslag volgt dan binnen dertig minuten.



Eén coronabeperking blijft wel overeind: Nederlandse pretparken en dierentuinen dienen voorlopig om 18.00 uur dicht te gaan. Eigenlijk zou Toverland 's winters van 11.00 tot 19.00 uur geopend zijn, op weekenddagen en in de kerstvakantie. Dat wordt 10.00 tot 18.00 uur. "Hierdoor kun je toch een hele dag genieten van de Magische Winterweken", meldt het park.



Christmas Coaster

De winterperiode duurt tot en met zondag 9 januari 2022. Alleen de themagebieden Land van Toos, Wunderwald en Ithaka zijn toegankelijk; Port Laguna, de Magische Vallei en Avalon blijven 's winters dicht. Lanceerachtbaan Booster Bike krijgt een kerstthema onder de noemer The Christmas Coaster.