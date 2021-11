AquaZoo Leeuwarden

AquaZoo Leeuwarden ontwikkelt nieuw verblijf voor tijgers

In de Friese dierentuin AquaZoo Leeuwarden is de bouw van een gloednieuw tijgergebied van start gegaan. Het dierenpark ontwikkelt een onderkomen van meer dan 5000 vierkante meter. Daarvoor werden twee waterplassen leeggepompt.



Het verblijf in het oostelijke deel van de dierentuin bestaat straks uit grotten, heuvels, een waterloop en klimbomen. AquaZoo belooft "veel groen". Ook zal er aandacht zijn voor educatie.

Bezoekers leren bijvoorbeeld wat het verdwijnen van de diersoort in het wild voor effect zou hebben op het ecosysteem. Volgend jaar arriveren twee Siberische tijgers: mannetje Vadim uit Sóstó Zoo in Hongarije en vrouwtje Aïda uit Safaripark Beekse Bergen.