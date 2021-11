Nieuws

Steeds meer Duitse pretparken en dierentuinen introduceren 2G-regel

Op steeds meer plekken in Duitsland is een dagje pretpark of dierentuin alleen nog weggelegd voor gevaccineerde en genezen personen. De zogenoemde 2G-regel is aan een opmars bezig bij de Duitse attractie- en dierenparken.



Na Zoo Leipzig en Europa-Park wordt de maatregel nu ook gehanteerd door onder meer Legoland Deutschland, Tropical Islands, Erlebnis-Zoo Hannover, Wildparadies Tripsdrill, Zoo Duisburg, Tierpark Hellabrunn, Zoo Berlin en Tierpark Berlin.

Een negatieve test wordt daar niet meer geaccepteerd. Wie geen vaccinatie- of herstelbewijs heeft, kan dus niet meer naar binnen. Freizeit-Land Geiselwind heeft een geplande winteropenstelling geannuleerd vanwege de steeds strenger wordende coronaregels.



Nederland

In Nederland is men nog niet zo ver. Daar zijn de meeste pretparken en dierentuinen nog toegankelijk zonder coronatoegangsbewijs. Een handjevol parken dat wél met de coronapas werkt, accepteert ook negatieve testuitslagen.