Efteling

Unieke beelden: hoe werkt de nostalgische Stoomtrein in de Efteling?

De Efteling gunt nieuwsgierige fans een bijzondere blik achter de schermen bij de klassieke Stoomtrein. Presentator Danny van der Weel van YouTube-kanaal Theme Park Science kreeg de kans om een dag op pad te gaan met een Efteling-machinist. In een ruim zeventien minuten durende documentaire laat hij zien hoe de trein precies werkt.



Daarbij komen ook verschillende plekken voorbij die normaal gesproken verborgen blijven voor bezoekers, zoals de treinremise. Van der Weel leert hoe de Stoomtrein 's ochtends wordt opgestart en wat er allemaal bij komt kijken om de authentieke trein te laten rijden.

Dat gebeurt ook anno 2021 - bijna 53 jaar na de opening - nog gewoon met behulp van kolen. Verder geeft emeritus hoogleraar thermische werktuigbouwkunde Theo van der Meer een uitleg over machines die door stoom worden aangedreven.



Pagode

Het is niet voor het eerst dat Theme Park Science achter de schermen mag kijken in de Efteling. Een jaar geleden werd de werking van uitkijktoren Pagode uitgebreid in beeld gebracht.