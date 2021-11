Phantasialand

Phantasialand verruilt echte kerstboom voor stalen exemplaar met witte bollen

Phantasialand heeft dit jaar niet gekozen voor een echte kerstboom. Normaal gesproken zet het Duitse attractiepark 's winters een enorme dennenboom neer met versieringen en lampjes. Die staat steevast bij de schaatsbaan achter zweefmolen Wellenflug in themagebied Berlin.



De boom komt ook voortdurend voorbij in promotiemateriaal. Toch wijkt Phantasialand in 2021 af van de traditie. In plaats van een echte kerstboom treffen bezoekers nu een volledig stalen exemplaar aan. Het opvallende witte kunstwerk bestaat uit een puntige constructie met lichtgevende bollen erop.

Wintertraum, zoals het winterseizoen van Phantasialand wordt genoemd, ging zaterdag officieel van start. Het evenement duurt nog tot en met zondag 23 januari 2022. Alleen op 24 en 25 december en 10, 11, 17 en 18 januari blijven de poorten dicht.



Schaatsvoorstelling

Het park is voorzien van lampjes, lichtsculpturen en kerstdecoraties. Er staan deze winter drie shows op het programma: sprookjesvoorstelling Talvia in het Silverado Theatre, acrobatiekshow Der Goldene Faden in het Wintergarten-theater en schaatsvoorstelling Alle Jahre Wieder... in Arena de Fiesta.