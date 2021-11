Disneyland Paris

Fan maakt replica's van glas-in-loodramen Disneyland Paris

Een Disney-fan heeft een bijzonder onderdeel van Disneyland Paris tot in detail nagemaakt. Lars Hemmeryckx uit België creëerde replica's van de glas-in-loodramen in treinstation Main Street Station, te vinden bij de ingang van het Disneyland Park. Op social media wordt enthousiast gereageerd op het indrukwekkende hobbyproject.



Main Street Station is voorzien van vier glas-in-loodramen die verwijzen naar de vier themagebieden buiten Main Street U.S.A.: Frontierland, Adventureland, Fantasyland en Discoveryland. Hemmeryckx wil ze uiteindelijk alle vier reproduceren. Die van Fantasyland en Adventureland zijn al af. Daarop staan respectievelijk het sprookjeskasteel van Doornroosje en het piratenschip van Kapitein Haak.

Hemmeryckx, die op Twitter bekendstaat als The Sequoia Gang, heeft er een hoop tijd in gestoken. "In het begin heb ik veel moeten testen en prutsen", vertelt hij aan Looopings. "Nieuwe machines leren kennen, testversies maken, niet tevreden zijn met het resultaat, opnieuw beginnen..." Inmiddels heeft hij de techniek onder de knie.



Rondvaartboot

"Een zeer groot deel van het proces, waaronder het namaken van het raam en het uittekenen van de textuurlagen, is eigenlijk digitaal. Daarom duurt het eigenlijk maar enkele uren om een exemplaar bij te maken." Het Frontierland-raam met rondvaartboot Mark Twain wordt al ontwikkeld.



De Belg weet nog niet wat hij met die extra raampjes gaat doen. "Ik geef er alvast een weg op Twitter als kerstcadeautje, omdat er zo veel interesse voor blijkt te zijn." Een foto van het raampje met het Disney-kasteel leverde eerder deze maand ruim duizend Twitter-likes op.



Inspiratie

Hemmeryckx is al zijn hele leven groot liefhebber van de Disney-parken. "Het Disneyland Park is een eindeloze bron van inspiratie voor het maken van dit soort objecten." Hij zegt inmiddels uitgekeken te zijn op de souvenirs die Disney verkoopt. "Dan zit er op een gegeven moment niet veel anders op dan zelf beginnen met het maken van souvenirs die je zou willen zien."



Het blijkt nog behoorlijk lastig om goede foto's te vinden van de ramen, die nodig zijn om de replica's zo gedetailleerd mogelijk te maken. "De ramen worden heel vaak bedekt met seizoensgebonden decoraties, waardoor bezoekers er meestal niet van kunnen genieten", weet Hemmeryckx. "Mijn leven zou een stuk makkelijker worden als Disney daarmee stopt", lacht hij.