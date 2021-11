Europa-Park

Alarmfase in Europa-Park: alleen nog toegang voor gevaccineerde en genezen bezoekers

Europa-Park moet nog strengere coronaregels gaan hanteren. Vanwege de oplopende coronacijfers in deelstaat Baden-Württemberg mag het Zuid-Duitse attractiepark in principe geen mensen meer binnenlaten die negatief getest zijn. Vanaf morgen, woensdag 17 november, zijn alleen gevaccineerde of recent genezen personen nog welkom.



Begin deze maand werden de maatregelen al noodgedwongen aangescherpt. Sindsdien accepteerde het park geen negatieve sneltests meer. Bezoekers zonder vaccinatie waren aangewezen op dure PCR-tests. Nu Europa-Park overstapt op de 2G-regel, is testen helemaal geen optie meer. Men spreekt over een "alarmfase".

Er gelden enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor kinderen tot en met 7 jaar die nog niet naar school gaan en scholieren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, op vertoon van een legitimatie. Jongeren tot en met 17 jaar die niet meer naar school gaan, mogen nog wel een negatieve sneltest laten zien om binnen te komen.



Annuleren

Wie niet meer wil of kan langskomen in verband met de nieuwe regels, kan via de website van Europa-Park boekingen verplaatsen of annuleren. Ondanks de strenge toegangscontrole blijft het dragen van een medisch mondmasker verplicht in alle binnenruimtes, attracties en wachtrijen.