Efteling brengt speciale kersthangers uit in samenwerking met Sissy-Boy

De Efteling brengt speciale kersthangers op de markt. In samenwerking met winkelketen Sissy-Boy ontwikkelde het attractiepark mondgeblazen en handbeschilderde ornamenten voor in de kerstboom, voorzien van een laagje zilver. Ze zijn vormgegeven als bekende sprookjesfiguren.



Er zijn vijf verschillende hangers: Langnek (39,99 euro), Roodkapje (29,99 euro), De Zes Zwanen (29,99 euro), de Kikkerkoning (29,99 euro) en Ezeltje Strek Je (34,99 euro). "Deze ornamenten vangen het warme gevoel van de Efteling-sprookjes", laat het attractiepark weten.

Van elk figuur zijn er maximaal 350 gemaakt. Volgens de Efteling zitten de ornamenten in een "perfect passend doosje". "Zodat je ze na de feestdagen veilig op kunt bergen en er nog jaren van kunt genieten."



Tuincentra

De handgemaakte hangers worden alleen verkocht in de Sissy-Boy-winkels en op sissy-boy.com. Afgelopen maand presenteerde de Efteling al een vergelijkbare kerstcollectie met Sprookjesbos-bewoners. Die zijn verkrijgbaar in het park en bij verschillende tuincentra.