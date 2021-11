Disneyland Paris

Video: achter de schermen bij renovatie Orbitron in Disneyland Paris

Disneyland Paris laat zien hoe de ingrijpende renovatie van raketjesmolen Orbitron is verlopen. De beeldbepalende attractie werd begin dit jaar verwijderd voor een grote onderhoudsbeurt. Over een maand, op vrijdag 17 december, vindt de heropening plaats.



"Dit is de eerste grote renovatie sinds de opening van de attractie in 1992", vertelt artistiek leider David Goebel in een video met beelden van achter de schermen. "We hebben de volledige attractie gedemonteerd vanaf de fundering."

Vervolgens zijn alle individuele elementen schoongemaakt, gerepareerd en geschilderd. Verder werd de vloer vervangen en de wachtrij opnieuw ontworpen. Het schilderen van de omliggende rotsen noemt Goebel "een heel delicaat proces".



Oude glans

Bovendien kwam er nieuwe verlichting. Die is niet alleen duurzamer, maar ook "dynamischer". Inmiddels zijn de werkzaamheden bij Orbitron bijna afgerond. "We geven de attractie de oude glans terug, plus een beetje meer."