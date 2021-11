Efteling

Efteling brengt winterse kachel uit als pin

Een herkenbaar onderdeel van de Winter Efteling wordt uitgebracht als pin. Vanaf zaterdag 20 november is in de Efteling een pin verkrijgbaar in de vorm van een potkacheltje. Dergelijke kacheltjes zijn 's winters op verschillende plekken in het attractiepark te vinden.



De pin kost 6 euro. Er zijn tweeduizend stuks gemaakt. Wie verzekerd wil zijn van één of meerdere exemplaren, kan bij de hoofdingang vanaf 09.00 uur een bonnetje ophalen. Daarmee kunnen bezoekers de rest van de dag maximaal drie pins kopen. "Het is dus niet nodig om te rennen of in de rij te staan", laat de Efteling weten.

In eerste instantie is de kachelpin alleen te vinden bij een kraampje op de Warme Winter Weide. Vanaf 14.00 uur kan het souvenirtje ook gekocht worden bij souvenirwinkel In den Ouden Marskramer. Abonnementhouders ontvangen 5 procent korting.



Fotopunt

De ouderwetse kacheltjes, voorzien van een oud Efteling-logo uit de jaren zestig, zijn sinds eind 2019 onderdeel van de Winter Efteling. Ze zijn bedoeld als fotopunt.