Skara Sommarland

Zweeds pretpark verwijdert attractie na ernstig ongeluk

Een attractie in het Zweedse pretpark Skara Sommarland wordt afgebroken naar aanleiding van een ernstig ongeval. Afgelopen zomer raakte een 10-jarige jongen gewond bij een break dance met de naam Rodeo.



Het slachtoffer kwam onder een draaischijf van de molen terecht. Daarbij liep hij zware verwondingen op aan zijn benen, elleboog en gezicht. Het management van het attractiepark geeft toe dat er een fout is gemaakt. Een personeelslid vergat om de veiligheidsbeugel van de jongen te controleren.

Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek. Nu heeft Skara Sommarland besloten om Rodeo voorgoed te sluiten. De molen wordt uit het park verwijderd, meldt directeur Janne Nilsson in een interview met een lokaal radiostation. Hij belooft dat het slachtoffer een schadevergoeding krijgt.



Menselijke fout

In 2019 vond er al een soortgelijk ongeluk plaats bij de attractie, eveneens door een menselijke fout. Rodeo opende in 2011. Tussen 2001 en 2010 was de attractie onderdeel van CentrO Park in de Duitse stad Oberhausen.