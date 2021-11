Sprookjesbos Valkenburg

Ook Sprookjesbos Valkenburg voert verplicht coronabewijs in

Het regionale Limburgse pretpark Sprookjesbos Valkenburg kiest voor coronatoegangsbewijzen. Vanaf vrijdag 19 november moeten alle bezoekers bij de ingang de QR-code in hun CoronaCheck-app laten scannen. Als er geen groen vinkje komt, mogen ze niet naar binnen.



Op die manier kan Sprookjesbos Valkenburg ín het park de coronamaatregelen loslaten. "Dit doen wij om de vrijheden binnen het park te borgen en u allen een plezierig dagje uit te bieden zonder verplichte looproutes en aanpassingen bij attracties", valt te lezen in een uitleg op social media.

Bezoekers hoeven geen afstand meer te houden en geen mondkapje te dragen. "Uiteraard hopen ook wij weer snel terug te kunnen naar hoe het was." De coronapas, die laat zien dat gebruikers volledig gevaccineerd, recent genezen of negatief getest zijn, is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.



Vrijwillig

Nederlandse pretparken en dierentuinen hoeven van het kabinet nog niet te werken met coronabewijzen. Steeds meer parken kiezen er echter vrijwillig voor. Eerder gingen onder meer Mondo Verde, de Efteling en Wildlands Adventure Zoo Emmen overstag. Binnenkort volgt een wetswijziging waardoor álle parken QR-codes moeten gaan scannen bij de ingang.