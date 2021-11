Bellewaerde Park

Ontsnapte flamingo terug in attractiepark Bellewaerde

Flammy de flamingo is weer thuis. Een maand nadat het dier ontsnapte uit Bellewaerde Park wisten verzorgers haar vanochtend te vangen. Als alles goed gaat, wordt ze morgen weer bij de andere Europese flamingo's geplaatst.



Flammy vloog op 15 oktober naar de Zillebekevijver, niet ver van het Belgische pretpark. Omdat ze de winter in het wild waarschijnlijk niet zou overleven, ging het park direct over tot actie. Dierenverzorgers probeerden haar vertrouwen te winnen door de flamingo elke dag op dezelfde plek te voeren.

Met succes. Toen de verzorgers vanochtend aankwamen, zat Flammy al klaar voor haar maaltje. Een kooi met spiegels was voldoende om de vogel te vangen.



Parasieten

"Vandaag wordt Flammy ter observatie apart geplaatst, zodat we haar fysieke toestand kunnen controleren", vertelt hoofdverzorger Pieter Vercruysse. "Ze wordt vervolgens ook behandeld tegen parasieten."



Als Flammy helemaal gezond blijkt, sluit ze morgen weer aan bij haar soortgenoten. In totaal wonen er 31 flamingo's in Bellewaerde Park.