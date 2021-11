Freizeit-Land Geiselwind

Duits attractiepark schrapt winterseizoen vanwege onzekere coronasituatie

Een attractiepark in de Duitse deelstaat Beieren blijft komende winter onverwachts dicht. Eigenlijk zou Freizeit-Land Geiselwind een speciale winteropenstelling organiseren. De voorbereidingen waren al in volle gang. Toch heeft het management besloten om de opening te schrappen.



"We waren al bezig met het ophangen van kilometerslange kerstverlichting, het opbouwen van de ijsbaan en het samenstellen van het programma", meldt het park in een verklaring op social media.

Sinds 6 november gelden in Beieren echter strengere coronaregels, waardoor bezoekers alleen nog welkom zijn als ze volledig gevaccineerd of recent genezen zijn. Testen is geen optie meer. "En er wordt gesproken over aanvullende maatregelen", weet Freizeit-Land Geiselwind.



Voorjaar

"Vanwege die onzekerheid hebben we met pijn in het hart besloten om het winterseizoen 2021-2022 te annuleren." Bezoekers worden in het voorjaar van 2022 weer welkom geheten. Het 53e seizoen start op zaterdag 9 april.